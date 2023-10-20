Зеленський на Миколаївщині відвідав поранених бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський приїхав в Миколаївську область, де відвідав шпиталь з пораненими бійцями, повідомляє УНН.
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«Миколаївщина. Шпиталь, у якому проходять лікування наші поранені воїни. Поспілкувався із захисниками, вручив нагороди. Дякую за вашу героїчну службу заради нашої держави та її людей», - написав Зеленський у Telegram.
Також голова держави Володимир Зеленський зустрівся з медичним персоналом госпіталю. Він побажав військовим медикам здоров’я, адже від цього залежить здоров’я українських бійців.
«Дякую лікарям, медсестрам, медбратам, водіям швидких – усім, хто працює заради перемоги», - наголосив президент.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення управління розвідки Держприкордонслужби.