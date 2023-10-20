Зеленский в Николаевской области посетил раненых бойцов

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«Николаевщина. Госпиталь, в котором проходят лечение наши раненые воины. Пообщался с защитниками, вручил награды. Спасибо за вашу героическую службу ради нашего государства и его людей», - написал Зеленский в Telegram.

Также глава государства Владимир Зеленский встретился с медицинским персоналом госпиталя. Он пожелал военным медикам здоровья, ведь от этого зависит здоровье украинских бойцов.

«Спасибо врачам, медсестрам, медбратьям, водителям скорых – всем, кто работает ради победы», - подчеркнул президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение одного из подразделений Херсонского пограничного отряда и поздравил военнослужащих с 20-летием создания управления разведки Госпогранслужбы.