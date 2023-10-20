Зеленський провів нараду щодо відновлення водо - та газопостачання на деокупованій території
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Миколаївщині, провів нараду щодо відновлення водопостачання та газопостачання в деокупованих населених пунктах, повідомляє УНН.
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"Миколаїв. Головне – захист людей, соціальна підтримка, захист нашої інфраструктури.
Обговорили ситуацію з відновленням водопостачання та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, підготовку до опалювального сезону", - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський також в Миколаївській області відвідав шпиталь з пораненими бійцями.