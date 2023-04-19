Зеленский провел совещание по обустройству и охране государственной границы на Волыни

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«Совещание в Волынской области. Много важных вопросов: обустройство и охрана государственной границы, социально-экономическая и актуальная ситуация по безопасности в регионе, обустройство фортификационных и оборонительных инженерных сооружений», - написал Зеленский в Telegram.

Он сообщил, что заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск «Волынь» и готовности воинских подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и республики беларусь.