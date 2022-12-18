Зеленский провел очередное заседание Ставки: обсудили ситуацию в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках, информирует УНН.
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"Члены Ставки уделили внимание ситуации в беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий.
Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара россии по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению", - сообщили в ОП.
Детали
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.