Зеленский прокомментировал обстрел Белгорода американским СМИ

Детали

Байер и Зеленский во время этого интервью коснулись обвинений российских чиновников в том, что Украина атаковала нефтебазу внутри россии с помощью вертолетов.

Цитата

"Вы атаковали российский военный склад на русской земле за помощью вертолетов?"- Спросил Баер у Зеленского.

"Мне жаль, что я не обсуждаю ни одного своего приказа как главнокомандующего. Я лидер этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ и когда они со мной разговаривают.

Для нас важно, чтобы вы и весь мир знали, что мы - страна в состоянии войны. На нас напали. Это важно. Это самая большая трагедия. И сегодня, услышать эти сообщения о том, что где - то что-то взорвалось, когда в Украине идет война-честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, поэтому чтобы не происходило в определенной ситуации, мне трудно комментировать".

Добавим

Президент о весенний призыв в рф предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди