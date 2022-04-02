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Зеленський прокоментував обстріл Бєлгорода американським ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Американський журналіст Брет Баєр у п’ятницю ввечері взяв інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, торкнувшись найрізноманітніших тем, зокрема, і обстріл нафтобази у Бєлгороді. Про це повідомляє УНН з посиланням на FoxNews.

Зеленський прокоментував обстріл Бєлгорода американським ЗМІ

Деталі

Баєр і Зеленський під час цього інтервʼю торкнулися звинувачень російських чиновників у тому, що Україна атакувала нафтобазу всередині росії за допомогою гелікоптерів.

Цитата

"Ви атакували російський військовий склад на російській землі за допомогою гелікоптерів?" — запитав Баєр у Зеленського.

"Мені шкода, що я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача. Я лідер цієї держави. Є речі, якими я ділюся лише з військовими ЗСУ і коли вони зі мною розмовляють.

Для нас важливо, щоб ви і весь світ знали, що ми – країна у стані війни. На нас напали. Це важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні, почути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна – чесно кажучи, говорити про це непрофесійно. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому щоб не відбувалося в певній ситуації, мені важко коментувати".

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