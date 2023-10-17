Зеленский о Ставке: доложили о защите берегов Черного моря и портов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, портов и украинского экспорта. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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«Есть результаты в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина нуждается именно в таких результатах. Ежедневно, еженедельно надо сохранять инициативу, я благодарю всех кто именно так действует. Каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта, все это имеет значение», - сказал Зеленский.
Он отметил, что постоянство украинских результатов – это постоянство поддержки Украины миром.
«Был доклад на Ставке по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, защита людей, защита портов, защита нашего экспорта. Благодарен всем кто работает ради этого», - рассказал Зеленский.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники сосредоточились на вопросах фронта и изменениях в международной политике и вызовах.