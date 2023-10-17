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Зеленський зібрав Ставку: повідомив про результати на фронті і обговорення змін у міжнародній політиці

Київ • УНН

 • 293692 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники зосередилися на питаннях фронту та змінах у міжнародній політиці та викликах, пише УНН.

Зеленський зібрав Ставку: повідомив про результати на фронті і обговорення змін у міжнародній політиці

Цитата

"Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись", - зазначив Зеленський у Telegram.

З його слів, окремо "обговорили міжнародну політику, наявні зміни". "Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", - вказав Президент.

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