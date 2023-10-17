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Зеленский собрал Ставку: сообщил о результатах на фронте и обсуждении изменений в международной политике

Киев • УНН

 • 293692 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники сосредоточились на вопросах фронта и изменениях в международной политике и вызовах, пишет УНН.

Зеленский собрал Ставку: сообщил о результатах на фронте и обсуждении изменений в международной политике

Цитата

"Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", - отметил Зеленский в Telegram.

По его словам, отдельно "обсудили международную политику, имеющиеся изменения". "Члены правительства докладывали, разведка также. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в общей работе народа – это важно", - указал Президент.

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