Зеленський про Ставку: доповіли про захист берегів Чорного моря та портів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача була доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, портів та українського експорту. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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«Маємо результати в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна потребує саме таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу, я дякую всім хто саме так діє. Кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта, все це має значення», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що постійність українських результатів – це постійність підтримки України світом.
«Була доповідь на Ставці щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, захист людей, захист портів, захист нашого експорту. Вдячний усім хто працює заради цього», - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники зосередилися на питаннях фронту та змінах у міжнародній політиці та викликах.