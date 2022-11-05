Зеленский о работе "зернового коридора": за неделю из портов Украины вышло 28 судов

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"На этой неделе удалось обеспечить продолжение работы зернового коридора в Черном море. По итогам семи дней из портов Одессы, Черноморска и Южного вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тысяч тонн агропродукции. Направления – Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия. Причем судно в Эфиопию зафрахтовано Продовольственной программой ООН, на борту – 30 тысяч тонн пшеницы. И это типичный перечень стран, потребляющих большую часть нашего аграрного экспорта", - отметил Зеленский.

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По его словам, именно на примере экспортной зерновой инициативы мы показали, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы, которые создает россия.

"Мир не поддался на российский шантаж, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат – обострения продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее весомых международных результатов всей осенью. Когда мир объединен, у террористов нет шансов", - резюмировал Президент.

Ранее

По данным Минагропрода, общий объем поставок пшеницы "зерновым коридором" составляет 2,9 млн тонн.