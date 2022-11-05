Зеленський про роботу "зернового коридору": за тиждень з портів України вийшло 28 суден

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"Цього тижня вдалося забезпечити продовження роботи зернового коридору у Чорному морі. За підсумками семи днів із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції. Напрямки – Єгипет, Лівія, Марокко, Алжир, Оман, Туреччина, Китай та Ефіопія. Причому судно в Ефіопію зафрахтоване Продовольчою програмою ООН, на борту – 30 тисяч тонн пшениці. І це типовий перелік країн, які споживають більшу частину нашого аграрного експорту", - зауважив Зеленський.

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За його словами, саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність попри будь-які загрози, які створює росія.

"Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб’єкти діяли рішучо, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один із найбільш вагомих міжнародних результатів усієї осені. Коли світ об’єднаний, у терористів немає шансів", - резюмував Президент.

Раніше

За даними Мінагропроду, загальний обсяг поставок пшениці "зерновим коридором" становить 2,9 млн тонн.