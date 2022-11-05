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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський про роботу "зернового коридору": за тиждень з портів України вийшло 28 суден

Зеленський про роботу "зернового коридору": за тиждень з портів України вийшло 28 суден

Київ • УНН

 • 313039 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. За підсумками семи днів із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Цього тижня вдалося забезпечити продовження роботи зернового коридору у Чорному морі. За підсумками семи днів із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції. Напрямки – Єгипет, Лівія, Марокко, Алжир, Оман, Туреччина, Китай та Ефіопія. Причому судно в Ефіопію зафрахтоване Продовольчою програмою ООН, на борту – 30 тисяч тонн пшениці. І це типовий перелік країн, які споживають більшу частину нашого аграрного експорту", - зауважив Зеленський.

Додамо

За його словами, саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність попри будь-які загрози, які створює росія.

"Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб’єкти діяли рішучо, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один із найбільш вагомих міжнародних результатів усієї осені. Коли світ об’єднаний, у терористів немає шансів", - резюмував Президент.

Раніше

За даними Мінагропроду, загальний обсяг поставок пшениці "зерновим коридором" становить 2,9 млн тонн

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