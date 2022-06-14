Зеленский о предупреждении Байдена о войне: было бы справедливо, если бы меня выслушали заранее

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«Было бы справедливо, если бы меня как украинского лидера выслушали заранее, прислушались к тому, против чего мы предостерегали. Я имею в виду упреждающие санкции, чтобы война не началась, презентация нашей стратегии на Черном море, строительство Черноморского флота со страной-партнером. Мы предложили, мы сказали, что россия будет блокировать Черное море», - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что Украина еще год назад предлагала ракетную программу, какие средства ПВО нужны для защиты.

«Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение рф, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены временные санкции, чтобы президента россии сдержать в превентивном порядке? Вот как бы я ответил на это. Скажем честно: мы к этому готовились, в начале нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую мы имеем», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский комментировал вопросы подготовки Украины к полномасштабному вторжению россии на основании информации разведок разных стран. Президент заявил, что конечного сценария того, как будут разворачиваться события, никто не знал и добавил, что Украина вела соответствующую подготовку.