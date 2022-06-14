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Зеленський про попередження Байдена про війну: було б справедливо, якби мене вислухали заздалегідь

Зеленський про попередження Байдена про війну: було б справедливо, якби мене вислухали заздалегідь

Київ • УНН

 • 146641 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна попереджала Захід про необхідність превентивних санкцій проти росії. Про це він сказав в інтерв'ю ZDF, коментуючи заяву про те, що він отримував попередження про війну від президента США Джо Байдена і нібито заперечував їх, передає УНН.

Цитата

«Було б справедливо, якби мене як українського лідера вислухали заздалегідь, дослухалися до того, щодо чого ми застерігали. Я маю на увазі запобіжні санкції, щоб війна не розпочалася, презентація нашої стратегії на Чорному морі, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером. Ми запропонували, ми сказали, що росія блокуватиме Чорне море», - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що Україна ще рік тому пропонувала ракетну програму, які засоби ППО потрібні для захисту.

«Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення росії, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, постає питання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено тимчасових санкцій, щоб президента росії стримати в превентивному порядку? От як би я відповів на це. Скажімо чесно: ми до цього готувалися, на початку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо», - розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський коментував питання підготовки України до повномасштабного вторгнення росії на підставі інформації розвідок різних країн. Президент заявив, що кінцевого сценарію того, як розгортатимуться події, ніхто не знав і додав, що Україна вела відповідну підготовку.

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