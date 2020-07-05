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Зеленский о ликвидации аварии танкера Delfi: кто-то должен нести ответственность

Зеленский о ликвидации аварии танкера Delfi: кто-то должен нести ответственность

Киев  •  УНН

 • 15497 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Работы по ликвидации аварии танкера Delfi следовало начинать еще в ноябре прошлого года, поэтому пока ориентир - 20 июля, поскольку после этого делом должны заниматься правоохранительные органы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский по результатам поездки в Одесскую область, передает УНН.

"Последствия аварии танкера Delfi - одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года", - сообщил Президент.

По его словам, "судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере".

"20 июля - это ориентир. Если не будет результата, этим должны заняться правоохранительные органы. Кто-то должен нести ответственность", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский поделился впечатлениями от поездки в Одесскую область.

Украинские Национальные Новости

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