Зеленський про ліквідацію аварії танкера Delfi: хтось має нести відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Роботи з ліквідації аварії танкера Delfi слід було розпочинати ще у листопаді минулого року, тому наразі орієнтир - 20 липня, оскільки після цього справою повинні займатися правоохоронці. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Президент України Володимир Зеленський за результатами поїздки на Одещину, інформує УНН.
"Наслідки аварії танкера Delfi – одне з найбільш проблемних питань. Міністерство інфраструктури готове забезпечити цілодобове підводне освітлення та роботу водолазів, усі державні служби нададуть необхідну підтримку. Роботи з ліквідації треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року", - повідомив Президент.
За його словами, "судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер".
"20 липня – це орієнтир. Якщо не буде результату, цим мають зайнятися правоохоронці. Хтось має нести відповідальність", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський поділився враженнями від поїздки на Одещину.