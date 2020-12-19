Зеленский о катастрофе Ан-26 под Харьковом: дело не удастся "замять"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что дело с расследованием причин авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области “замять не удастся”, ведь следствие существенно продвинулось вперед, пишет УНН со ссылкой на его видео, опубликованное в Telegram.
“Касательно тяжелой темы, сентябрьской катастрофы Ан-26, где погибли наши курсанты и летчики. Это дело не удастся замять, спустить на тормозах, и никто не избежит ответственности”, — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что следствие по этому делу существенно продвинулось вперед, уже есть первые результаты.
Напомним, во время брифинга “Ход досудебного расследования уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области” начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил, что курсанты-пилоты и командир экипажа были допущены к полету незаконно.
Добавим, что 4 октября командованием Воздушных Сил ВСУ была обнародована визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме недалеко от Харькова, там также отметили, что эта схема не является доказательной базой.