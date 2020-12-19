Зеленський про катастрофу Ан-26 під Харковом: справу не вдасться "зам'яти"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що справу із розслідуванням причин авіакатастрофи літака Ан-26 у Харківській області “зам’яти не вдасться”, адже слідство суттєво просунулося вперед, пише УНН з посиланням на його відео, опубліковане у Telegram.
“Щодо важкої теми, вересневої катастрофи Ан-26, де загинули наші курсанти і льотчики. Цю справу не вдасться зам’яти, спустити на гальмах, і ніхто не уникне відповідальності”, — сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що слідство у цій справі суттєво просунулося вперед, уже є перші результати.
Нагадаємо, під час брифінгу “Хід досудового розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині” начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок заявив, що курсанти-пілоти та командир екіпажу були допущені до польоту незаконно.
Додамо, що 4 жовтня Командуванням Повітряних Сил ЗСУ була оприлюднена візуалізація схеми повітряного руху на військовому аеродромі неподалік Харкова, там також зазначили, що ця схема не є доказовою базою.