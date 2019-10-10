Зеленский о формуле Штайнмайера: коммуникационно наши ребята проиграли

"Формула Штайнмайера - это ключик, и он идет в одном кейсе, среди того, что обсуждают на улицах: формула Штайнмайера и разведение. Потому что коммуникационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это правда, и это ошибка", - сказал Президент.

При этом Зеленский отметил, что в других шагах, которые защищают интересы Украины, ни одной ошибки не было.

Напомним, Президент рассказал, что внедрение формулы Штайнмайера не произошло.