Зеленський про формулу Штайнмайєра: комунікаційно наші хлопці програли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. З людьми в Україні недокомунікували щодо формули Штайнмайєра. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Формула Штайнмайєра – це ключик, і він йде в одному кейсі, серед того, що обговорюють на вулицях: формула Штайнмайєра і розведення. Тому що комунікаційно, я вважаю, наші хлопці програли. Ми дійсно недокомунікували з людьми. І це є правда, і це помилка", - сказав Президент.
При цьому Зеленський зазначив, що в інших кроках, які захищають інтереси України, жодної помилки не було.
Нагадаємо, Президент розповів, що впровадження формули Штайнмайєра не відбулось.