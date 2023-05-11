Зеленский назначил нового посла в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Александра Карасевича послом Украины в Королевстве Нидерланды. Соответствующий указ №267/2023 от 10 мая размещен на сайте Главы государства, пишет УНН.
Цитата
"Назначить Карасевича Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в тексте указа.
Дополнение
Александр Карасевич ранее был генеральным директором Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса Президента Украины. Входил в рабочую группу по проработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.