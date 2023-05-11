Зеленський призначив нового посла в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Карасевича послом України в Королівстві Нідерланди. Відповідний указ №267/2023 від 10 травня розміщено на сайті Глави держави, пише УНН.
Цитата
"Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - ідеться у тексті указу.
Доповнення
Олександр Карасевич раніше був генеральним директором Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України. Входив до робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.