Зеленский назначил нового посла Украины в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора департамента консульской службы МИДа Украины Сергея Погорельцева послом Украины в Королевстве Испания. Соответствующий указ №263/2020 от 2 июля обнародован на сайте главы государства, передает УНН.
"Назначить Погорельцева Сергея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Испания", - говорится в тексте документа.
Другим указом №262/2020 от 2 июля Зеленский уволил Анатолия Щербу с этой должности.
"Уволить Щербу Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания", - говорится в указе.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сеника с должностей посла Украины в Республике Сингапур, посла в Брунее Даруссаламе и Новой Зеландии.