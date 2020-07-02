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Зеленский назначил нового посла Украины в Испании

Зеленский назначил нового посла Украины в Испании

Киев  •  УНН

 • 14112 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора департамента консульской службы МИДа Украины Сергея Погорельцева послом Украины в Королевстве Испания. Соответствующий указ №263/2020 от 2 июля обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"Назначить Погорельцева Сергея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Испания", - говорится в тексте документа.

Другим указом №262/2020 от 2 июля Зеленский уволил Анатолия Щербу с этой должности.

"Уволить Щербу Анатолия Анатольевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания", - говорится в указе.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сеника с должностей посла Украины в Республике Сингапур, посла в Брунее Даруссаламе и Новой Зеландии.

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