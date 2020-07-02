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Зеленський призначив нового посла України в Іспанії

Зеленський призначив нового посла України в Іспанії

Київ • УНН

 • 14112 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив директора департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева послом України в Королівстві Іспанія. Відповідний указ №263/2020 від 2 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

"Призначити Погорельцева Сергія Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Іспанія", - сказано у тексті документу.

Іншим указом №262/2020 від 2 липня Зеленський звільнив Анатолія Щербу з цієї посади.

"Звільнити Щербу Анатолія Анатолійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Іспанія", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посад посла України в Республіці Сінгапур, посла в Брунеї Даруссаламі та Новій Зеландії.

Українські Національні Новини

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