Зеленский пришел в Раду в медицинской маске

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96846 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102637 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104728 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103804 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112228 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100535 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105077 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106591 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130442 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский пришел в Раду в медицинской маске

Зеленский пришел в Раду в медицинской маске

Киев  •  УНН

 • 22842 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады в медицинской маске, но без защитных очков, передает корреспондент УНН.

Так, Президент вышел к трибуне для выступления и начал его в маске, но потом снял ее.

"Я сниму на секунду маску, я просто хочу сказать, чтобы вы видели мое лицо", - прокомментировал он свои действия.

Президент надел маску после завершения выступления.

Отметим, ранее сегодня в Верховной Раде Украины приняли присягу два назначенные министры - министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов.

Украинские Национальные Новости

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