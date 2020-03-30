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Зеленський прийшов в Раду у медичній масці

Зеленський прийшов в Раду у медичній масці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув на позачергове засідання Верховної Ради у медичній масці, але без захисних окулярів, передає кореспондент УНН.

Так, Президент вийшов до трибуни для виступу і почав його в масці, але потім зняв її.

“Я зніму на секунду маску, я просто хочу сказати, щоб ви бачили моє обличчя”, — прокоментував він свої дії.

Президент надягнув маску після завершення виступу.

Зазначимо, раніше сьогодні у Верховній Раді України склали присягу два новопризначені міністри — міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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