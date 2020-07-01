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Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

Киев  •  УНН

 • 49445 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с Днем Канады, который ежегодно отмечают 1 июля, передает УНН.

"С Днем Канады! В разные исторические периоды Канада стала домом для многих украинцев, которые сегодня составляют одну из самых влиятельных украинских диаспор в мире. Джастин Трюдо, мы ценим дружбу и поддержку между Украиной и Канадой. Оставайтесь сильными и здоровыми", - написал Зеленский в Twitter.

Отметим, День Канады знаменует годовщину подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившем три провинции в единое государство Канада. Праздник отмечается ежегодно 1 июля как в Канаде, так и за ее пределами.

Как сообщал УНН, ранее Президент Зеленский поздравил латвийского коллегу Егилса Левитса с 65-летием и выразил надежду на скорую встречу.

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