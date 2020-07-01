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Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади

Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади

Київ • УНН

 • 49454 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо з Днем Канади, який щорічно відзначають 1 липня, передає УНН.

"З Днем Канади! У різні історичні періоди Канада стала домом для багатьох українців, які сьогодні складають одну з найвпливовіших українських діаспор у світі. Джастін Трюдо, ми цінуємо дружбу і підтримку між Україною і Канадою. Залишайтеся сильними і здоровими", - написав Зеленський в Twitter.

Відзначимо, День Канади знаменує річницю підписання 1 липня 1867 року акту про Британську Північну Америку, який об'єднав три провінції в єдину державу Канада. Свято відзначається щорічно 1 липня як в Канаді, так і за її межами.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Зеленський привітав латвійського колегу Егілса Левітса з 65-річчям і висловив надію на швидку зустріч.

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