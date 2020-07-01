Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади

"З Днем Канади! У різні історичні періоди Канада стала домом для багатьох українців, які сьогодні складають одну з найвпливовіших українських діаспор у світі. Джастін Трюдо, ми цінуємо дружбу і підтримку між Україною і Канадою. Залишайтеся сильними і здоровими", - написав Зеленський в Twitter.

Відзначимо, День Канади знаменує річницю підписання 1 липня 1867 року акту про Британську Північну Америку, який об'єднав три провінції в єдину державу Канада. Свято відзначається щорічно 1 липня як в Канаді, так і за її межами.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Зеленський привітав латвійського колегу Егілса Левітса з 65-річчям і висловив надію на швидку зустріч.