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Зеленский поздравил танкистов с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 191282 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником и рассказал, почему именно 14 сентября отмечают День танковых войск, передает УНН.

Цитата

«Сегодня день наших танковых войск. В ознаменование именно украинской победы. В прошлом году в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ «Хортица». Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков. Именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме», - рассказал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что именно поэтому 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу украинских воинов-танкистов.

«Сейчас танковые войска, как и всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер. С Днем танковых войск Украины!», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечается День танковых войск.

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