Сьогодні в Україні відзначається День танкових військ: здобутки українських танкістів у відбитті російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначається День танкових військ. Подія започаткована згідно указу Президента України від 9 вересня 2023року, пише УНН.
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До цього часу в Україні був День танкістів, якій дістався нам у спадок від срср і відзначався у другу неділю вересня. Тому було логічно позбутися цієї радянської традиції.
“Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня”, — йдеться у тексті указу.
Здобутки українських танкістів у війні з росією
З перших хвилин російського вторгнення Танкові війська України вступили у нерівний бій з переважаючими силами противника, і довели свою високу майстерність.
Багато в чому, саме завдяки українським танкістам ворог на даний момент втратив більше 4,5 тисяч танків, майже 9 тисяч бронемашин, більше 9 тисяч автомобільної та спеціальної техніки.
І це при тому, що на початок вторгнення російська армія суттєво переважала ЗСУ кількості танків. За підрахунками експертів, на момент російського вторгнення у лавах ЗСУ було близько 850 бойових танків, ще 300 — знаходилися у резерві.
Основною ударною силою був танк Т-64 та його різноманітні модифікації, зокрема Т-64БМ “Булат”. Також були танки Т-72 та його модифікації.
Лише станом на січень цього року, було захоплено більше 500 російських танків, більша частина з яких вже відремонтована та бере участь у бойових діях. Серед них і танки Т-90, якими дуже хвалилися росіяни.
Нині, завдяки створенню танкової коаліції, українські бійці воюють на німецьких танках Leopard різних модифікацій, британських Challenger 2. Найближчим часом українські танкові війська поповнять американські танки Abrams.
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