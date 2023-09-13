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Сьогодні в Україні відзначається День танкових військ: здобутки українських танкістів у відбитті російської агресії

Сьогодні в Україні відзначається День танкових військ: здобутки українських танкістів у відбитті російської агресії

Київ • УНН

 • 387679 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначається День танкових військ. Подія започаткована згідно указу Президента України від 9 вересня 2023року, пише УНН.

Нова дата

До цього часу в Україні був День танкістів, якій дістався нам у спадок від срср і відзначався у другу неділю вересня. Тому було логічно позбутися цієї радянської традиції.

“Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня”, — йдеться у тексті указу.

Здобутки українських танкістів у війні з росією

З перших хвилин російського вторгнення Танкові війська України вступили у нерівний бій з переважаючими силами противника, і довели свою високу майстерність.

Багато в чому, саме завдяки українським танкістам ворог на даний момент втратив більше 4,5 тисяч танків, майже 9 тисяч бронемашин, більше 9 тисяч автомобільної та спеціальної техніки.

І це при тому, що на початок вторгнення російська армія суттєво переважала ЗСУ кількості танків. За підрахунками експертів, на момент російського вторгнення у лавах ЗСУ було близько 850 бойових танків, ще 300 — знаходилися у резерві.

Основною ударною силою був танк Т-64 та його різноманітні модифікації, зокрема Т-64БМ “Булат”. Також були танки Т-72 та його модифікації.

Лише станом на січень цього року, було захоплено більше 500 російських танків, більша частина з яких вже відремонтована та бере участь у бойових діях. Серед них і танки Т-90, якими дуже хвалилися росіяни.

Нині, завдяки створенню танкової коаліції, українські бійці воюють на німецьких танках Leopard різних модифікацій, британських Challenger 2. Найближчим часом українські танкові війська поповнять американські танки Abrams.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон на запит України продовжить навчання понад 200 українських військових на танках Abrams

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