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Сегодня в Украине отмечается День танковых войск: достижения украинских танкистов в отражении российской агрессии

Сегодня в Украине отмечается День танковых войск: достижения украинских танкистов в отражении российской агрессии

Киев • УНН

 • 387679 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечается День танковых войск. Событие основано согласно указу Президента Украины от 9 сентября 2023 года, пишет УНН.

Новая дата

До этого времени в Украине был День танкистов, который достался нам в наследство от СССР и отмечался в второе воскресенье сентября. Поэтому было логично избавиться от этой советской традиции.

“Отмечая мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День танковых войск, который отмечать ежегодно 14 сентября”, — говорится в тексте указа.

Достижения украинских танкистов в войне с россией

С первых минут российского вторжения Танковые войска Украины вступили в неравный бой с превосходящими силами противника, и доказали свое высокое мастерство.

Во многом, именно благодаря украинским танкистам враг на данный момент потерял более 4,5 тысяч танков, почти 9 тысяч бронемашин, более 9 тысяч автомобильной и специальной техники.

И это при том, что на начало вторжения российская армия существенно превосходила ВСУ по количеству танков. По подсчетам экспертов, на момент российского вторжения в рядах ВСУ было около 850 боевых танков, еще 300 — находились в резерве.

Основной ударной силой был танк Т-64 и его различные модификации, в частности Т-64БМ “Булат”. Также были танки Т-72 и его модификации.

Только по состоянию на январь этого года, было захвачено более 500 российских танков, большая часть из которых уже отремонтирована и участвует в боевых действиях. Среди них и танки Т-90, которыми очень хвастались россияне.

Сейчас, благодаря созданию танковой коалиции, украинские бойцы воюют на немецких танках Leopard различных модификаций, британских Challenger 2. В ближайшее время украинские танковые войска пополнят американские танки Abrams.

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