Зеленський привітав танкістів з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав українських танкістів з професійним святом та розповів, чому саме 14 вересня відзначають День танкових військ, передає УНН.
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«Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ «Хортиця». Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі», - розповів Зеленський у Telegram.
Він зазначив, що саме тому 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу українських воїнів-танкістів.
«Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. Дякую за вашу відвагу й непереможний характер. З Днем танкових військ України!», - наголосив Зеленський.
Доповнення
Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначається День танкових військ.