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Зеленский поздравил Словакию с днем республики: надеется на "новый уровень" в сотрудничестве

Киев • УНН

 • 23822 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики и выразил поздравление президенту страны Зузане Чапутовой. Соответствующее поздравление он опубликовал в Twitter, передает УНН.

Зеленский поздравил Словакию с днем республики: надеется на "новый уровень" в сотрудничестве

"С Днем основания Словацкой Республики! Я желаю Зузане Чапутовий (президент Словакии - ред.) крепкого здоровья и успехов в Новом году, а также гармонии и процветания для словацкого народа. Я убежден, что сегодня мы имеем все предпосылки для вывода украинско-словацких отношений на новый уровень", - написал Президент.

Справка УНН: До 1993 года Словакия была составной частью Чехословацкой Федеративной Республики (впоследствии - Чешской и Словацкой Федеративной Республики). Полную независимость страна получила в результате так называемого "бархатного развода" Чехии и Словакии 1 января 1993 года, дата которого отмечают как национальный праздник.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский "накреативил" отдельные новогодние поздравления для регионов Украины.

Happy Day of the Establishment of the #SlovakRepublic ! I wish @ZuzanaCaputova good health and success in the New Year, and harmony & prosperity to the Slovak people. I'm convinced that today we have all the prerequisites for bringing Ukrainian-Slovak relations to a new level!

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) January 1, 2021

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