Серце, космос і танки: Зеленський "накреативив" окремі новорічні привітання для регіонів України

"Київ - це серце нашої України. Нехай це серце завжди радіє, ніколи не болить і не втомлюється", - сказав Зеленський.

Також він побажав киянам та жителям області бути здоровими по обидва береги Дніпра.

"Дорогий Харків та прекрасна Слобожанщино. Я вітаю кожного з 2021 роком та з усіма прийдешніми святами. Хай у новому році будуть злагода, достаток, і звичайно - хай буде мир. Бажаю всім успішно подолати шлях до мрії, не помічаючи ніяких перешкод, неначе легендарний Т-34. Такої вам потужності та міцності", - додав Президент.

Окрім того, Зеленський привітав з Новим роком свій рідний край - Дніпропетровщину і побажав йому злагоди, достатку і миру.

"Наш край - космічний центр України. Тож хай у 2021 році у вас все буде космічно. Зрозуміло - окрім цін. Ну і звичайно, я не можу не привітати моє місто невтомне, в світі інших таких не зустріне ніде. Любий Кривий Ріг, я бажаю всім вам щастя, нескінченного, як наше рідне місто", - зазначив гарант Конституції.

Також Президент привітав з новорічними святами Одещину.

"Скажу коротко: символ Одеси - Дюк, символ року - бик. Хай у ньому у вас усе буде "ок". Нехай будуть всі ваші рідні здорові: ваші батьки, ваші діти, ваші кохані, і звичайно - Одеса-мама", - додав Зеленський.

Гарант також привітав з Новим роком Івано-Франківщину.

"Вже вдруге поспіль я зустрічаю Новий рік у вашому прекрасному регіоні. І можу вам сказати, що прокидаючись на Франківщині ранком 1 січня голова взагалі не болить. Думаю, справа у неймовірному чистому повітрі та неймовірно чистій душі кожного мешканця нашого краю. Він подарував нам найсильнішу людину планети. Нехай цей рік наповнить вас такою ж безмежною силою", - сказав Президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, яким був 2020 рік та розповів про "героїв серед нас".