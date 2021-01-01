Сердце, космос и танки: Зеленский "накреативил" отдельные новогодние поздравления для регионов Украины

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 59844 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 118047 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 128904 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 309686 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 180955 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 451902 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 335167 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222964 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248604 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257247 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
3.4м/с
80%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 75279 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 18526 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 41982 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 37683 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 21781 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 75698 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 87597 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 177483 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 309686 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 451902 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 9140 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 24967 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 33199 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 62761 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 85527 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Сердце, космос и танки: Зеленский "накреативил" отдельные новогодние поздравления для регионов Украины

Киев • УНН

 • 30156 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравления для каждого региона Украины, в которых пожелал: Харьковской области - "преодолевать путь к мечте, как танк Т-34", Днепропетровской области - "чтобы все было космически", а Одесской области - чтобы в году быка все было "ок". Соответствующие видеопоздравления были размещены на страницах областных администраций в Facebook, передает УНН.

Сердце, космос и танки: Зеленский "накреативил" отдельные новогодние поздравления для регионов Украины

"Киев - это сердце нашей Украины. Пусть это сердце всегда радуется, никогда не болит и не устает", - сказал Зеленский.

Также он пожелал киевлянам и жителям области быть здоровыми по оба берега Днепра.

"Дорогой Харьков и прекрасная Слобожанщина. Я поздравляю каждого из 2021 годом и со всеми наступающими праздниками. Пусть в новом году будут согласие, достаток, и конечно - да будет мир. Желаю всем успешно преодолеть путь к мечте, не замечая никаких препятствий, словно легендарный Т-34. Такой вам мощности и прочности", - добавил Президент.

Кроме того, Зеленский поздравил с Новым годом свой родной край - Днепропетровскую область и пожелал ему мира и достатка.

"Наш край - космический центр Украины. Поэтому пусть в 2021 году у вас все будет космически. Понятно - кроме цен. Ну и конечно, я не могу не поздравить мой город неутомимый, в мире других таких не встретите нигде. Дорогой Кривой Рог, я желаю всем вам счастья, бесконечного, как наш родной город", - отметил гарант Конституции.

Также Президент поздравил с новогодними праздниками Одесскую область.

"Скажу коротко: символ Одессы - Дюк, символ года - бык. Пусть в нем у вас все будет "ок". Пусть будут все ваши родные здоровы: ваши родители, ваши дети, ваши любимые, и конечно - Одесса-мама", - добавил Зеленский.

Гарант также поздравил с Новым годом Ивано-Франковскую область.

"Уже второй раз подряд я встречаю Новый год в вашем прекрасном регионе. И могу вам сказать, что просыпаясь в Ивано-Франковской области утром 1 января голова вообще не болит. Думаю, дело в невероятном чистом воздухе и невероятно чистой душе каждого жителя нашего края. Он подарил нам самого сильного человека планеты. Пусть этот год наполнит вас такой же безграничной силой", - сказал Президент.

Напомним, Зеленский рассказал, каким был 2020 год и рассказал о "героях среди нас".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05