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Зеленський привітав Словаччину із днем республіки: сподівається на "новий рівень" у співпраці

Київ • УНН

 • 23822 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Словаччину із Днем заснування республіки і висловив вітання президенту країни Зузані Чапутовій. Відповідне привітання він опублікував у Twitter, інформує УНН.

Зеленський привітав Словаччину із днем республіки: сподівається на "новий рівень" у співпраці

"З Днем заснування Словацької Республіки! Я бажаю Зузані Чапутовій (президент Словаччини - ред.) міцного здоров’я та успіхів у Новому році, а також гармонії та процвітання для словацького народу. Я переконаний, що сьогодні ми маємо всі передумови для виведення українсько-словацьких відносин на новий рівень", - написав Президент.

Довідка УНН: До 1993 року Словаччина була складовою частиною Чехословацької Федеративної Республіки (згодом - Чеської і Словацької Федеративної Республіки). Повну незалежність країна отримала внаслідок так званого "оксамитового розлучення" Чехії та Словаччини 1 січня 1993 року, дату якого відзначають як національне свято. 

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський "накреативив" окремі новорічні привітання для регіонів України.

Happy Day of the Establishment of the #SlovakRepublic! I wish @ZuzanaCaputova good health and success in the New Year, and harmony & prosperity to the Slovak people. I'm convinced that today we have all the prerequisites for bringing Ukrainian-Slovak relations to a new level!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2021

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