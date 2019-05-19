Зеленский присягнул украинскому народу: какие полномочия получил Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в силу главой государства. Во время выборов многие украинский выражали надежду, что новый Президент может повлиять на ситуацию в стране во всем от завершения войны к изменению тарифов. Какими же на самом деле есть полномочия Президента, разбирался УНН.
Полномочия главы государства закреплении в Конституции Украины. Сейчас в государстве действует редакция Основного закона С 2014 года по недавними изменениями.
Президент Украины является главой украинского государства и выступает от его имени. Глава государства - гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
В полномочия реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
В соответствии со статьей 105 Конституции Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. За посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона.
Именно звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
Статья 106, которая закрепляет полномочия главы государства, насчитывает 31 пункт.
Вот перечень основных полномочий президента:
представляет страну в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;
принимает решение о признании иностранных государств;
назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях;
принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции Украины в соответствии со ст. 156 этой Конституции или провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе;
назначает внеочередные выборы в Верховную Раду в сроки, установленные Конституцией;
прекращает полномочия Верховной Рады в случаях, предусмотренных Конституцией;
вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении парламентом премьер-министра в срок не позднее чем на пятнадцатый день после получения такого предложения;
вносит в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел;
назначает на должность и освобождает от должности с согласия парламента генерального прокурора;
назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Совета Национального банка;
назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
вносит в парламент представление о назначении на должность и освобождении от должности председателя Службы безопасности;
прекращает действие актов правительства по мотивам несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный суд относительно их конституционности;
отменяет акты Совета министров Автономной Республики Крым;
назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование ВСУ, других военных формирований;
осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
возглавляет Совет национальной безопасности и обороны;
вносит в парламент представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований;
принимает в соответствии с законом решение о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости;
принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности страны зонами чрезвычайной экологической ситуации - с последующим утверждением этих решений парламентом;
назначает на должности треть состава Конституционного суда;
присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и другие высшие специальные звания и классные чины;
награждает государственными наградами;
устанавливает президентские отличия и награждает ими;
принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении такого гражданства, о предоставлении убежища в Украине;
осуществляет помилование;
создает в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы;
подписывает законы, принятые Верховной Радой;
имеет право вето в отношении принятых парламентом законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение.
При этом важно: президент Украины не может передавать свои полномочия другим лицам или органам.
Президент Украины должен обеспечивать государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство Украины.
Также глава государства обязан обращаться с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Президент Украины должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины.
К президенту применяются определенные ограничения. В частности, одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.
Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.
Полномочия главы государства могут быть прекращении в случае
отставки;
несостоятельности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
смещения с поста в порядке импичмента;
смерти.
В таком случае на период до избрания и вступления на пост нового президента полномочия главы государства возлагаются на председателя парламента.