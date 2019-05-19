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Зеленский присягнул украинскому народу: какие полномочия получил Президент

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в силу главой государства. Во время выборов многие украинский выражали надежду, что новый Президент может повлиять на ситуацию в стране во всем от завершения войны к изменению тарифов. Какими же на самом деле есть полномочия Президента, разбирался УНН.

Полномочия главы государства закреплении в Конституции Украины. Сейчас в государстве действует редакция Основного закона С 2014 года по недавними изменениями.

Президент Украины является главой украинского государства и выступает от его имени. Глава государства - гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
В полномочия реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

В соответствии со статьей 105 Конституции Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. За посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона.

Именно звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.

Статья 106, которая закрепляет полномочия главы государства, насчитывает 31 пункт.

Вот перечень основных полномочий президента:

представляет страну в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;

принимает решение о признании иностранных государств;
назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях;
принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;

назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции Украины в соответствии со ст. 156 этой Конституции или провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе;

назначает внеочередные выборы в Верховную Раду в сроки, установленные Конституцией;

прекращает полномочия Верховной Рады в случаях, предусмотренных Конституцией;

вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении парламентом премьер-министра в срок не позднее чем на пятнадцатый день после получения такого предложения;

вносит в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел;

назначает на должность и освобождает от должности с согласия парламента генерального прокурора;

назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Совета Национального банка;

назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

вносит в парламент представление о назначении на должность и освобождении от должности председателя Службы безопасности;

прекращает действие актов правительства по мотивам несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный суд относительно их конституционности;

отменяет акты Совета министров Автономной Республики Крым;

назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование ВСУ, других военных формирований;

осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;

возглавляет Совет национальной безопасности и обороны;

вносит в парламент представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований;

принимает в соответствии с законом решение о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости;

принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности страны зонами чрезвычайной экологической ситуации - с последующим утверждением этих решений парламентом;

назначает на должности треть состава Конституционного суда;

присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и другие высшие специальные звания и классные чины;
награждает государственными наградами;

устанавливает президентские отличия и награждает ими;

принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении такого гражданства, о предоставлении убежища в Украине;

осуществляет помилование;

создает в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы;

подписывает законы, принятые Верховной Радой;

имеет право вето в отношении принятых парламентом законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение.

При этом важно: президент Украины не может передавать свои полномочия другим лицам или органам.

Президент Украины должен обеспечивать государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство Украины.
Также глава государства обязан обращаться с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президент Украины должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины.

К президенту применяются определенные ограничения. В частности, одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.

Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

Полномочия главы государства могут быть прекращении в случае

отставки;

несостоятельности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

смещения с поста в порядке импичмента;

смерти.

В таком случае на период до избрания и вступления на пост нового президента полномочия главы государства возлагаются на председателя парламента.

Украинские Национальные Новости

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