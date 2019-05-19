Зеленський присягнув українському народові: які повноваження отримав Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Володимир Зеленський приніс присягу українському народові та офіційно став чинним главою держави. Під час виборів багато українців висловлювали сподівання що новий Президент може вплинути на ситуацію в країні в усьому від завершення війни до зміни тарифів. Якими ж насправді є повноваження Президента, розбирався УНН.
Повноваження глави держави закріпленні в Конституції України. Наразі в державі діє редакція Основного закону від 2014 року з нещодавніми змінами.
Президент України є главою української держави та виступає від її імені. Глава держави - гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод людини та громадянина.
В повноваження президента реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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Відповідно до статті 105 Конституції Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Саме звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Стаття 106, яка закріплює повноваження глави держави, налічує 31 пункт.
Ось перелік основних повноважень президента:
представляє країну в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
ухвалює рішення про визнання іноземних держав;
призначає та звільняє голів дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;
приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 цієї Конституції або проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
призначає позачергові вибори до Верховної Ради у строки, встановлені Конституцією;
припиняє повноваження Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією;
вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді подання про призначення парламентом прем’єр-міністра в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ;
призначає на посаду та звільняє з посади за згодою парламенту генерального прокурора;
призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку;
призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
вносить до парламенту подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки;
припиняє дію актів уряду з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду щодо їхньої конституційності;
скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
призначає на посади та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань;
здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
очолює Раду національної безпеки і оборони;
вносить до парламенту подання про оголошення стану війни та в разі збройної агресії проти України ухвалює рішення про використання ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
ухвалює відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності;
ухвалює в разі необхідності рішення про запровадження в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості країни зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень парламентом;
призначає на посади третину складу Конституційного суду;
присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
нагороджує державними нагородами;
встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
ухвалює рішення щодо прийняття до громадянства України та припинення такого громадянства, про надання притулку в Україні;
здійснює помилування;
створює у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
підписує закони, ухвалені Верховною Радою;
має право вето щодо ухвалених парламентом законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд.
При цьому важливо: президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України має забезпечувати державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво України.
Також глава держави зобов’язаний звертатися з посланнями до народу та зі щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Президент України має виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України.
До президента застосовуються певні обмеження. Зокрема, одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
Повноваження глави держави можуть бути припиненні у разі
відставки;
неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
усунення з поста в порядку імпічменту;
смерті.
У такому випадку на період до обрання і вступу на пост нового президента повноваження глави держави покладаються на голову парламенту.