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Зеленський присягнув українському народові: які повноваження отримав Президент

Зеленський присягнув українському народові: які повноваження отримав Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Володимир Зеленський приніс присягу українському народові та офіційно став чинним главою держави. Під час виборів багато українців висловлювали сподівання що новий Президент може вплинути на ситуацію в країні в усьому від завершення війни до зміни тарифів. Якими ж насправді є повноваження Президента, розбирався УНН.

Повноваження глави держави закріпленні в Конституції України. Наразі в державі діє редакція Основного закону від 2014 року з нещодавніми змінами.

Президент України є главою української держави та виступає від її імені. Глава держави - гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод людини та громадянина.
В повноваження президента реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

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Відповідно до статті 105 Конституції Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Саме звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Стаття 106, яка закріплює повноваження глави держави, налічує 31 пункт.

Ось перелік основних повноважень президента:

представляє країну в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

ухвалює рішення про визнання іноземних держав;
призначає та звільняє голів дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;
приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 цієї Конституції або проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

призначає позачергові вибори до Верховної Ради у строки, встановлені Конституцією;

припиняє повноваження Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією;

вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді подання про призначення парламентом прем’єр-міністра в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ;

призначає на посаду та звільняє з посади за згодою парламенту генерального прокурора;

призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку;

призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

вносить до парламенту подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки;

припиняє дію актів уряду з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду щодо їхньої конституційності;

скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

призначає на посади та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань;

здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

очолює Раду національної безпеки і оборони;

вносить до парламенту подання про оголошення стану війни та в разі збройної агресії проти України ухвалює рішення про використання ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

ухвалює відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності;

ухвалює в разі необхідності рішення про запровадження в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості країни зонами надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень парламентом;

призначає на посади третину складу Конституційного суду;

присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
нагороджує державними нагородами;

встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

ухвалює рішення щодо прийняття до громадянства України та припинення такого громадянства, про надання притулку в Україні;

здійснює помилування;

створює у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

підписує закони, ухвалені Верховною Радою;

має право вето щодо ухвалених парламентом законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд.

При цьому важливо: президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України має забезпечувати державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво України.
Також глава держави зобов’язаний звертатися з посланнями до народу та зі щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Президент України має виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України.

До президента застосовуються певні обмеження. Зокрема, одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Повноваження глави держави можуть бути припиненні у разі

відставки;

неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

усунення з поста в порядку імпічменту;

смерті.

У такому випадку на період до обрання і вступу на пост нового президента повноваження глави держави покладаються на голову парламенту.

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