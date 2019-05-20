Зеленский прибыл в Верховную Раду Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 травная. УНН. Новоизбранный президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду для принятия присяги украинскому народу, передает корреспондент УНН.
В парламент Владимир Зеленский шел пешком из дома в Мариинском парке. На новоизбранного президента уже ожидают участники и гости инаугурации.
Напомним, сегодня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.
После этого Владимир Зеленский должен выступить с речью. Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.
А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.
После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, должен поучаствовать в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.