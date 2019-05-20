Зеленський прибув до Верховної Ради України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травная. УНН. Новообраний президент Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради для складання присяги українському народові, передає кореспондент УНН.
До парламенту Володимир Зеленський йшов пішки з будинку у Маріїнському парку. На новообраного президента вже очікують учасники та гості інавгурації.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися інавгурація новообраного президента.
Після цього Володимир Зеленський має виступити з промовою. Як стало відомо, УНН першим указом нового президента стане розпуск парламенту.
А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.
Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.