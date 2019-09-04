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6 марта, 19:19 • 111245 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122122 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113668 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119676 просмотра

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Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласте"

Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласте"

Киев  •  УНН

 • 26219 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал закон о "Пласте" и рассказал, что в нем надо доработать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

"Анализ содержания приведенных положений Закона свидетельствует об определении Пласта - национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрировано ряд скаутских организаций", - говорится в сообщении Президента.

По словам Зеленского, определение законом "Пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, а также приводит риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций.

Кроме того, Президент отметил, что положения закона относительно механизмов государственной поддержки Пласта не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о Государственном бюджете Украины определяются любые расходы государства на общественные нужды.

"Учитывая изложенное не могу поддержать Закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции. Вместе с тем, принимая во внимание весомый вклад украинского пластового движения в получении и становления украинской государственности, в гражданское образование и национально патриотическое воспитание детей и молодежи, предлагаю доработать указанный Закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - говорится в предложениях Зеленского.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

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