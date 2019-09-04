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Зеленський пояснив, чому ветував закон про "Пласт"

Зеленський пояснив, чому ветував закон про "Пласт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не підписав закон про "Пласт" та розказав, що в ньому треба допрацювати. Про це передає УНН із посиланням на сайт ВР.

"Аналіз змісту наведених положень Закону свідчить про визначення Пласту – національної скаутської організації України як єдиної в Україні скаутської громадської організації, засад її функціонування та надання їй державної підтримки. Між тим, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, на даний час в Україні зареєстровано низку скаутських громадських організацій", - йдеться в повідомленні Президента.

За словами Зеленського, визначення законом "Пласту" як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги та привілеї для її функціонування та отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій.

Крім того, Президент зазначив, що положення закону щодо механізмів державної підтримки Пласту не узгоджуються з частиною другою статті 95 Конституції України, за якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби.

"З огляду на викладене не можу підтримати Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту – національної скаутської організації України" у запропонованій редакції. Водночас, беручи до уваги вагомий внесок українського пластового руху у здобуття і становлення української державності, в громадянську освіту та національно-патріотичне виховання дітей та молоді, пропоную доопрацювати зазначений Закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського) руху", - йдеться в пропозиціях Зеленського.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України "Пласт".

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