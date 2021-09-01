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Зеленский сообщил, с какого вопроса начнет встречу с Байденом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне намерен начать разговор с американским лидером Джо Байденом, встреча с которым запланирована 1 сентября, с тем Крыма, Донбасса и "нормандского формата". Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора... Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, мне кажется, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, что это взаимно - у каждой стороны есть вопросы и ответы", - сказал Президент.

На уточняющий вопрос о том, прозвучит ли на переговорах вопрос "нормандского формата", Крыма и Донбасса, он ответил: "Я думаю, мы с этого и начнем".

Детали

Зеленский добавил также, что на встрече с Байденом затронут тему инвестиций, а также обсудят вопрос "Северного потока-2".

"В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - добавил он.

Добавим

Сегодня, 1 сентября состоится первая официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".

Добавим также, что, по сообщениям СМИ, совместной пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и Байдена не запланировано.

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