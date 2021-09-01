Зеленський повідомив, з якого питання розпочне зустріч з Байденом

Цитата:

“У нас буде не просто питання-відповідь. У нас серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови... Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, мені здається, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що це взаємно — у кожної сторони є питання і відповіді”, — сказав Президент.

На уточнююче запитання про те, чи прозвучить на переговорах питання “нормандського формату”, Криму і Донбасу, він відповів: “Я думаю, ми з цього і почнемо”.

Деталі

Зеленський додав також, що на зустрічі з Байденом порушать тему інвестицій, а також обговорять питання “Північного потоку-2”.

“У разі працюючого "Північного потоку-2“, ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США”, — додав він.

Додамо

Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.

Додамо також, що, за повідомленнями ЗМІ, спільної пресконференції за підсумками зустрічі Зеленського та Байдена не заплановано.