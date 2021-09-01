Зеленський повідомив, з якого питання розпочне зустріч з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні має намір розпочати розмову з американським лідером Джо Байденом, зустріч з яким запланована 1 вересня, із теми Криму, Донбасу та “нормандського формату”. Про це Глава держави сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“У нас буде не просто питання-відповідь. У нас серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови... Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, мені здається, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що це взаємно — у кожної сторони є питання і відповіді”, — сказав Президент.
На уточнююче запитання про те, чи прозвучить на переговорах питання “нормандського формату”, Криму і Донбасу, він відповів: “Я думаю, ми з цього і почнемо”.
Деталі
Зеленський додав також, що на зустрічі з Байденом порушать тему інвестицій, а також обговорять питання “Північного потоку-2”.
“У разі працюючого "Північного потоку-2“, ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США”, — додав він.
Додамо
Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.
Додамо також, що, за повідомленнями ЗМІ, спільної пресконференції за підсумками зустрічі Зеленського та Байдена не заплановано.