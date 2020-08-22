Зеленский сообщил, что только сейчас в Украину пришла "первая волна" COVID-19

"Большинство европейских стран - Италия, Англия, Прибалтийские страны - они все нас поздравляли, когда мы "сбили" первую волну (COVID-19 - ред.). Просто у нас в Украине "первой волны" реально не было. Сейчас она... мы растем и сейчас волна. В этом все и дело - волна она в том, что идет ежедневно рост. Мы "первую волну" - просто ее сбили. В Украине ее не было - в те сроки, в которые она была в Европе. И это с тем, что мы принимали украинцев домой. Мы не блокировали все. Мы их возвращали домой. Но люди, помогите и медикам", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, больницы "первой" и "второй" волны объединяют из-за роста количества больных COVID-19.