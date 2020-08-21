Лікарні "першої" та "другої" хвилі об’єднують через зростання кількості хворих на COVID-19 - МОЗ

"Я вважаю, що ми повинні говорити, що у нас немає лікарень "першої" хвилі і "другої" хвилі. Я дав відповідне завдання, щоб їх всі об’єднали у зв’язку з великою кількістю людей, які поступають до лікарень", - сказав Степанов.

За його словами, коронавірусна хвороба часто має важкий перебіг, тому ліжка заповнюються по всій території України.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, лікарні "другої хвилі" в Україні на сьогодні забезпечені засобами індивідуального захисту значно гірше, аніж лікарні "першої хвилі".