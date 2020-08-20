Лікарні "другої хвилі" забезпечені засобами індивідуального захисту в середньому на місяць — МОЗ

"Лікарні "другої хвилі" на сьогоднішній день забезпечені значно гірше, аніж лікарні "першої хвилі". Ми почали готувати їх, зараз проводяться всі селектори з департаментами і підрозділами для того, щоб ми змогли чітко і виважено збільшувати кількість ліжок, під’єднаних до кисню. Киснева терапія – це така підтримуюча терапія, якої потребує людина, яка потрапляє в лікарню в середньому і важкому стані. Тому лікарні "другої хвилі" забезпечені засобами індивідуального захисту в середньому на 1 місяць. Можна говорити про найкращу забезпеченість міста Києва, Дніпропетровської, Полтавської і Херсонської області. Десь близько 20-30 днів при повній завантаженості забезпечені Вінниця, Закарпаття, Івано-Франківськ, Миколаїв, Одеса, Харків, Хмельницький і Чернігів", - зазначила Шаталова.



Що стосується забезпеченості ліками, з її слів, це питання входить в пакет НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ред.), який був розрахований ще в травні.



Після засідання державної комісії ТЕБ і НС, з її слів, буде внесено зміни в перелік лікарень, що приймають хворих із коронавірусом, статистика знову зміниться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль розповів, як в Україні готуватимуться до "другої хвилі" COVID-19



Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський раніше дав завдання підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня.



