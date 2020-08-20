Лікарні "другої хвилі" забезпечені засобами індивідуального захисту в середньому на місяць — МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Лікарні "другої хвилі" в Україні на сьогодні забезпечені засобами індивідуального захисту значно гірше, аніж лікарні "першої хвилі". Про це під час круглого столу у четвер повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
"Лікарні "другої хвилі" на сьогоднішній день забезпечені значно гірше, аніж лікарні "першої хвилі". Ми почали готувати їх, зараз проводяться всі селектори з департаментами і підрозділами для того, щоб ми змогли чітко і виважено збільшувати кількість ліжок, під’єднаних до кисню. Киснева терапія – це така підтримуюча терапія, якої потребує людина, яка потрапляє в лікарню в середньому і важкому стані. Тому лікарні "другої хвилі" забезпечені засобами індивідуального захисту в середньому на 1 місяць. Можна говорити про найкращу забезпеченість міста Києва, Дніпропетровської, Полтавської і Херсонської області. Десь близько 20-30 днів при повній завантаженості забезпечені Вінниця, Закарпаття, Івано-Франківськ, Миколаїв, Одеса, Харків, Хмельницький і Чернігів", - зазначила Шаталова.
Що стосується забезпеченості ліками, з її слів, це питання входить в пакет НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ред.), який був розрахований ще в травні.
Після засідання державної комісії ТЕБ і НС, з її слів, буде внесено зміни в перелік лікарень, що приймають хворих із коронавірусом, статистика знову зміниться.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль розповів, як в Україні готуватимуться до "другої хвилі" COVID-19
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський раніше дав завдання підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня.