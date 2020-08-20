Больницы "второй волны" обеспечены средствами индивидуальной защиты в среднем на месяц — Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Больницы "второй волны" в Украине на сегодня обеспечены средствами индивидуальной защиты значительно хуже, чем больницы "первой волны". Об этом во время круглого стола в четверг сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
"Больницы "второй волны" на сегодняшний день обеспечены гораздо хуже, чем больницы "первой волны". Мы начали готовить их, сейчас проводятся все селекторы с департаментами и подразделениями для того, чтобы мы смогли четко и взвешенно увеличивать количество коек, подключенных к кислороду. Кислородная терапия - это такая поддерживающая терапия, в которой нуждается человек, который попадает в больницу в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому больницы "второй волны" обеспечены средствами индивидуальной защиты в среднем на 1 месяц. Можно говорить о самой лучшей обеспеченности города Киева, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской области. Где-то около 20-30 дней при полной загруженности обеспечены Винница, Закарпатье, Ивано-Франковск, Николаев, Одесса, Харьков, Хмельницкий и Чернигов", - отметила Шаталова.
Что касается обеспеченности лекарствами, по ее словам, этот вопрос входит в пакет НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - ред.), который был рассчитан еще в мае.
После заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с ее слов, будут внесены изменения в перечень больниц, принимающих больных с коронавирусом, статистика снова изменится.
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал задание повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября.