Больницы "второй волны" обеспечены средствами индивидуальной защиты в среднем на месяц — Минздрав

"Больницы "второй волны" на сегодняшний день обеспечены гораздо хуже, чем больницы "первой волны". Мы начали готовить их, сейчас проводятся все селекторы с департаментами и подразделениями для того, чтобы мы смогли четко и взвешенно увеличивать количество коек, подключенных к кислороду. Кислородная терапия - это такая поддерживающая терапия, в которой нуждается человек, который попадает в больницу в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому больницы "второй волны" обеспечены средствами индивидуальной защиты в среднем на 1 месяц. Можно говорить о самой лучшей обеспеченности города Киева, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской области. Где-то около 20-30 дней при полной загруженности обеспечены Винница, Закарпатье, Ивано-Франковск, Николаев, Одесса, Харьков, Хмельницкий и Чернигов", - отметила Шаталова.



Что касается обеспеченности лекарствами, по ее словам, этот вопрос входит в пакет НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - ред.), который был рассчитан еще в мае.



После заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с ее слов, будут внесены изменения в перечень больниц, принимающих больных с коронавирусом, статистика снова изменится.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал задание повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября.



