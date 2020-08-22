Зеленський повідомив, що лише зараз в Україну прийшла "перша хвиля" COVID-19

"Більшість європейських країн - Італія, Англія, Прибалтійські країни - вони всі нас вітали, коли ми "збили" першу хвилю (COVID-19 - ред.). Просто у нас в Україні "першої хвилі" реально не було. Зараз вона... ми зростаємо і зараз хвиля. У тому вся і справа - хвиля вона у тому, що іде щодня зростання. Ми "першу хвилю" - просто її збили. В Україні її не було - в ті терміни, в які була вона в Європі. І це з тим, що ми приймали українців додому. Ми не блокували все. Ми їх повертали додому. Але люди, допоможіть і медикам", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, лікарні "першої" та "другої" хвилі об’єднують через зростання кількості хворих на COVID-19.