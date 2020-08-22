Зеленський повідомив, що лише зараз в Україну прийшла "перша хвиля" COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось "збити" першу хвилю COVID-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла. Про це він сказав під час інтерв'ю в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"Більшість європейських країн - Італія, Англія, Прибалтійські країни - вони всі нас вітали, коли ми "збили" першу хвилю (COVID-19 - ред.). Просто у нас в Україні "першої хвилі" реально не було. Зараз вона... ми зростаємо і зараз хвиля. У тому вся і справа - хвиля вона у тому, що іде щодня зростання. Ми "першу хвилю" - просто її збили. В Україні її не було - в ті терміни, в які була вона в Європі. І це з тим, що ми приймали українців додому. Ми не блокували все. Ми їх повертали додому. Але люди, допоможіть і медикам", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, лікарні "першої" та "другої" хвилі об’єднують через зростання кількості хворих на COVID-19.